Люстра Talento 7
35 790 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 7 шт
Высота: 570 мм
Диаметр: 800 мм
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