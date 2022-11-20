Люстра Talento 7

12 оценок

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Люстра Talento 7

4.4
35 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Люстра Broche 4
Люстра Broche 4
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Люстра Broche 4

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 7 шт

Высота: 570 мм

Диаметр: 800 мм

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