Характеристики товара
Описание
Материал: Текстиль на ПВХ, металл
Высота, мм: 700/1000
Кол-во ламп, шт.: 5
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 620
Высота абажура, мм: 120
Тип крепления к потолку: Крюк
Длина цепи, мм: 500
Утонченные линии рожков с подвесками из кристаллов формируют легкий и ненавязчивый образ светильников серии, которые будут изящным дополнением освещаемого интерьера. Арматура изготовлена из металла с хромированным покрытием. Абажуры из гофрированного хлопка на ПВХ. Высоту люстр возможно изменить, регулируя длину цепи.