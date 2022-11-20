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Люстра Talia - фото 1

Люстра Talia

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Характеристики товара

Описание

Материал: Текстиль на ПВХ, металл

Высота, мм: 700/1000

Кол-во ламп, шт.: 5

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 620

Высота абажура, мм: 120

Тип крепления к потолку: Крюк

Длина цепи, мм: 500

Утонченные линии рожков с подвесками из кристаллов формируют легкий и ненавязчивый образ светильников серии, которые будут изящным дополнением освещаемого интерьера. Арматура изготовлена из металла с хромированным покрытием. Абажуры из гофрированного хлопка на ПВХ. Высоту люстр возможно изменить, регулируя длину цепи.

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