Характеристики товара
Описание
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 6 шт
Высота: 550 мм
Диаметр: 590 мм
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Материал: металл, стекло
Количество ламп: 6 шт
Высота: 550 мм
Диаметр: 590 мм
Люстра Leti 12
Люстра Leti 8
Люстра Leti 6
Люстра Bubble Dreams 8
Люстра Bubble Dreams 6
Люстра Acqua 10
Люстра Acqua 8
Люстра Acqua 6
Люстра Cecilia 10
Люстра Cecilia 8
Люстра Cecilia 6
Люстра Ontario 15
Люстра Ontario 8
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Секция многоместная Стилл+
Секция многоместная Форум+
Секция многоместная Форум
Секция многоместная Феррум+
Секция многоместная Феррум
Секция многоместная Флайт 2П
Секция многоместная Флайт 4П
Секция многоместная Флайт-М
Секция многоместная Флайт-М 2П
Секция многоместная Флайт+ 2П