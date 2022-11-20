Товар в корзине. Перейти

Люстра Taro 6

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Taro 9
Люстра Taro 9
Следующий Люстра Leti 12
Люстра Taro 9

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 6 шт

Высота: 550 мм

Диаметр: 590 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Leti 12, произведённого компанией ChiedoCover
от84 290
Оптовая цена
11

Люстра Leti 12

В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Люстра Leti 8, произведённого компанией ChiedoCover
от53 090
Оптовая цена
7

Люстра Leti 8

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Люстра Leti 6, произведённого компанией ChiedoCover
от43 790
Оптовая цена
6

Люстра Leti 6

В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Люстра Bubble Dreams 8, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
5

Люстра Bubble Dreams 8

В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Люстра Bubble Dreams 6, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена
9

Люстра Bubble Dreams 6

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Люстра Acqua 10, произведённого компанией ChiedoCover
от54 790
Оптовая цена
5

Люстра Acqua 10

В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Люстра Acqua 8, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена
7

Люстра Acqua 8

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Люстра Acqua 6, произведённого компанией ChiedoCover
от41 590
Оптовая цена
15

Люстра Acqua 6

В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Люстра Cecilia 10, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена
11

Люстра Cecilia 10

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Cecilia 8, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
13

Люстра Cecilia 8

В наличии 44 шт.

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Настоящее фото товара Люстра Cecilia 6, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
10

Люстра Cecilia 6

В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Люстра Ontario 15, произведённого компанией ChiedoCover
от106 090
Оптовая цена
8

Люстра Ontario 15

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Люстра Ontario 8, произведённого компанией ChiedoCover
от66 090
Оптовая цена
7

Люстра Ontario 8

В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №1, произведённого компанией ChiedoCover
90 290
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Puntes №1

В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №2, произведённого компанией ChiedoCover
90 290
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Puntes №2

В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №3, произведённого компанией ChiedoCover
60 490
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Puntes №3

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №4, произведённого компанией ChiedoCover
60 490
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Puntes №4

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №5, произведённого компанией ChiedoCover
44 990
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Puntes №5

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №6, произведённого компанией ChiedoCover
43 590
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Puntes №6

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Frontera №1, произведённого компанией ChiedoCover
36 390
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Frontera №1

С этим товаром покупают

Секция многоместная Стилл+Настоящее фото товара Секция многоместная Стилл+, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
10

Секция многоместная Стилл+

Секция многоместная Форум+Настоящее фото товара Секция многоместная Форум+, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
7

Секция многоместная Форум+

Секция многоместная ФорумНастоящее фото товара Секция многоместная Форум, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена
14

Секция многоместная Форум

Секция многоместная Феррум+Настоящее фото товара Секция многоместная Феррум+, произведённого компанией ChiedoCover
от11 570
Оптовая цена
13

Секция многоместная Феррум+

Секция многоместная ФеррумНастоящее фото товара Секция многоместная Феррум, произведённого компанией ChiedoCover
от10 970
Оптовая цена
11

Секция многоместная Феррум

Секция многоместная Флайт 2ПНастоящее фото товара Секция многоместная Флайт 2П, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная Флайт 2П

Секция многоместная Флайт 4ПНастоящее фото товара Секция многоместная Флайт 4П, произведённого компанией ChiedoCover
от23 140
Оптовая цена
14

Секция многоместная Флайт 4П

Секция многоместная Флайт-МНастоящее фото товара Секция многоместная Флайт-М, произведённого компанией ChiedoCover
от27 950
Оптовая цена
7

Секция многоместная Флайт-М

Секция многоместная Флайт-М 2ПНастоящее фото товара Секция многоместная Флайт-М 2П, произведённого компанией ChiedoCover
от25 450
Оптовая цена
8

Секция многоместная Флайт-М 2П

Секция многоместная Флайт+ 2ПНастоящее фото товара Секция многоместная Флайт+ 2П, произведённого компанией ChiedoCover
от28 065
Оптовая цена
6

Секция многоместная Флайт+ 2П