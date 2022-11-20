Характеристики товара
Описание
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 9 шт
Высота: 550 мм
Диаметр: 800 мм
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Материал: металл, стекло
Количество ламп: 9 шт
Высота: 550 мм
Диаметр: 800 мм
Люстра Taro 6
Люстра Leti 12
Люстра Leti 8
Люстра Leti 6
Люстра Bubble Dreams 8
Люстра Bubble Dreams 6
Люстра Acqua 10
Люстра Acqua 8
Люстра Acqua 6
Люстра Cecilia 10
Люстра Cecilia 8
Люстра Cecilia 6
Люстра Ontario 15
Люстра Ontario 8
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Комплект Лофт Анатай
Стул Halmar bruce, ольха золотая
Стул Signal vitro, серый
Секция многоместная Тайм
Секция многоместная Тайм Аут
Секция многоместная Эмигрант+
Секция многоместная Эмигрант
Секция многоместная Стайл+
Секция многоместная Стайл
Стеллаж для бутылок вина RW-14