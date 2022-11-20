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Люстра Томми, бронза, 5 светильников - фото 1Люстра Томми, бронза, 5 светильников - фото 2Люстра Томми, бронза, 5 светильников - фото 3

Люстра Томми, бронза, 5 светильников

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Люстра Томми с пятью подвесными плафонами. Основание светильника металлическое, круглой формы, цвет бронза. Плафоны стеклянные в форме шара, прозрачные с тонировкой оттенка шампань (золотистые), подвешены ниспадающим каскадом, высота которого легко регулируется. В люстре используются 5 лампы с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Суммарная мощность люстры 200 Вт при использовании ламп накаливания. Площадь освещения около 12 кв. метров. Модель отлично подходит для помещений с высокими потолками. Великолепно выглядит в зоне стола или над стойкой бара. Прекрасно осветит лестничные проемы и пространства со вторым светом.

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Основные характеристики

  • Высота560/1540 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина360 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп5
  • Мощность200 Вт
  • Световой поток3000 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь12 кв. м.
  • Цветбронза

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