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Люстра Томми, дамчатый хром, 3 светильника - фото 1Люстра Томми, дамчатый хром, 3 светильника - фото 2Люстра Томми, дамчатый хром, 3 светильника - фото 3

Люстра Томми, дамчатый хром, 3 светильника

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Характеристики товара

Описание

Люстра Томми с тремя подвесными плафонами. Основание светильника металлическое, круглой формы, цвет матовый хром. Плафоны стеклянные прозрачные в форме шара, подвешены ниспадающим каскадом, высота которого легко регулируется. В люстре используются 3 лампы с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Суммарная мощность люстры 120 Вт при использовании ламп накаливания. Площадь освещения около 7 кв. метров. Модель отлично подходит для помещений с высокими потолками. Великолепно выглядит в зоне стола или над стойкой бара. Прекрасно осветит лестничные проемы и пространства со вторым светом.

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Основные характеристики

  • Высота350/1150 мм
  • Ширина330 мм
  • Длина330 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп3
  • Мощность120 Вт
  • Световой поток1800 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь7 кв. м.
  • Цветпрозрачный

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