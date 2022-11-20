Характеристики товара
Описание
Люстра Томми с тремя подвесными плафонами. Основание светильника металлическое, круглой формы, цвет хром. Плафоны стеклянные в форме шара, прозрачные с дымчатой тонировкой, подвешены ниспадающим каскадом, высота которого легко регулируется. В люстре используются 3 лампы с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Суммарная мощность люстры 120 Вт при использовании ламп накаливания. Площадь освещения около 7 кв. метров. Люстра подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Модель отлично подходит для помещений с высокими потолками. Великолепно выглядит в зоне стола или над стойкой бара. Прекрасно осветит лестничные проемы и пространства со вторым светом.
Основные характеристики
- Высота350/1150 мм
- Ширина330 мм
- Длина330 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп3
- Мощность120 Вт
- Световой поток1800 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь7 кв. м.
- Цветсеребряный