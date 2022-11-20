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Люстра Томми, матовый хром, 3 светильника - фото 1Люстра Томми, матовый хром, 3 светильника - фото 2Люстра Томми, матовый хром, 3 светильника - фото 3Люстра Томми, матовый хром, 3 светильника - фото 4

Люстра Томми, матовый хром, 3 светильника

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Люстра Томми, бронза, 3 светильника

Характеристики товара

Описание

Люстра Томми с тремя подвесными плафонами. Основание светильника металлическое, круглой формы, диаметр 33см, цвет матовый хром. Плафоны стеклянные матовые в форме шара, подвешены ниспадающим каскадом, высота легко регулируется в диапазоне от 0,35м до 1,15м. В люстре используются 3 лампы с цоколем Е14 максимальной мощностью для ламп накаливания 40Вт. Светодиодные лампы можно устанавливать более яркие. Площадь освещения около 7м². Модель отлично подходит для помещений с высокими потолками. Великолепно выглядит в зоне стола или над стойкой бара. Прекрасно осветит лестничные проемы и пространства со вторым светом.

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Основные характеристики

  • Высота350/1150 мм
  • Ширина330 мм
  • Длина330 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп3
  • Мощность120 Вт
  • Световой поток1800 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь7 кв. м.
  • Цветбронза

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