Товар в корзине. Перейти
Люстра Томми, матовый хром, 5 светильников - фото 1Люстра Томми, матовый хром, 5 светильников - фото 2

Люстра Томми, матовый хром, 5 светильников

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Томми, хром, 5 светильников
Люстра Томми, хром, 5 светильников
Следующий Люстра Томми, бронза, 5 светильников
Люстра Томми, хром, 5 светильников

Характеристики товара

Описание

Люстра Томми с пятью подвесными плафонами. Основание светильника металлическое, круглой формы, цвет матовый хром. Плафоны стеклянные в форме шара, прозрачные с дымчатой тонировкой, подвешены ниспадающим каскадом, высота которого легко регулируется. В люстре используются 5 лампы с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Суммарная мощность люстры 200 Вт при использовании ламп накаливания. Площадь освещения около 12 кв. метров. Модель отлично подходит для помещений с высокими потолками. Великолепно выглядит в зоне стола или над стойкой бара. Прекрасно осветит лестничные проемы и пространства со вторым светом.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота560/1540 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина360 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп5
  • Мощность200 Вт
  • Световой поток3000 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь12 кв. м.
  • Цветпрозрачный

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол МА07, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
14

Стол МА07

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 64036
45 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

Настоящее фото товара Стол Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49011
17 290 ₽
14

Стол Рольф

Стол МеталлНастоящее фото товара Стол Металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
14

Стол Металл

Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1300x900, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Cтол РУАН, 1300x900

Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовыйНастоящее фото товара Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
14

Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден