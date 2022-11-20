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Люстра Тренди подвесная Медь 480 - фото 1

Люстра Тренди подвесная Медь 480

15 оценок
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Люстра Тренди подвесная Медь

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра потолочная
Мощность общая, Вт: 480
Размещение: Подвесное
Освещаемая площадь - кв.м: 20
Высота мин, мм: 540
Высота, мм: 1040

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