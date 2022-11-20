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          Фотография Люстра Triumph 10 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Triumph 10

          4.8
          Оптовая цена
          от 44 990 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Triumph 10
          Люстра Triumph 10
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          Характеристики товара

          Описание

          Светильники серии, декорированные кристаллами, отличаются торжественным внешним видом. Они не оставят равнодушными любителей классики. Металлический каркас выкрашен в кремовый цвет. Его фактура и графичность линий подчеркнута золотистой патиной. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

          Основные характеристики

          Материал: металл, органза

          Высота, мм: 820/1320

          Кол-во ламп, шт.: 10

          Тип цоколя: E14

          Мощность ламп, W: 40

          Диаметр, мм: 920

          Тип крепления к потолку: планка

          Длина цепи, мм: 500

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