Характеристики товара
Описание
Светильники серии, декорированные кристаллами, отличаются торжественным внешним видом. Они не оставят равнодушными любителей классики. Металлический каркас выкрашен в кремовый цвет. Его фактура и графичность линий подчеркнута золотистой патиной. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.
Основные характеристики
Материал: металл, органза
Высота, мм: 740/1240
Кол-во ламп, шт.: 8
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 810
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 500