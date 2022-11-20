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Люстра Уинтон, хром венге

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Характеристики товара

Описание

Диаметр 41 см. Высота 23 см. Мощность общая, Вт 225 Освещаемая площадь - кв.м 11

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Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Диаметр410 мм
  • Мощность225 Вт
  • Цветчерный

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