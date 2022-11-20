Характеристики товара
Описание
Диаметр 41 см. Высота 23 см. Мощность общая, Вт 225 Освещаемая площадь - кв.м 11
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Диаметр410 мм
- Мощность225 Вт
- Цветчерный
Диаметр 41 см. Высота 23 см. Мощность общая, Вт 225 Освещаемая площадь - кв.м 11
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