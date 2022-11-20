Товар в корзине. Перейти
Люстра Уинтон, хром венге, 8 ламп - фото 1Люстра Уинтон, хром венге, 8 ламп - фото 2Люстра Уинтон, хром венге, 8 ламп - фото 3Люстра Уинтон, хром венге, 8 ламп - фото 4Люстра Уинтон, хром венге, 8 ламп - фото 5

Люстра Уинтон, хром венге, 8 ламп

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Уинтон, хром венге, 5 ламп
Люстра Уинтон, хром венге, 5 ламп
Следующий Бра Найроби, бронза венге
Люстра Уинтон, хром венге, 5 ламп

Характеристики товара

Описание

Диаметр 53 см. Высота 23 см. Мощность общая, Вт 375. Освещаемая площадь - кв.м 18

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Диаметр700 мм
  • Мощность600 Вт
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

С этим товаром покупают
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99053
35 990 ₽Оптовая цена
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро

В наличии 60 шт.
Барный стол ХайткроссНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
12

Барный стол Хайткросс

Комплект мебели ЛофтНастоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от47 72010
52 690 ₽Оптовая цена
14

Комплект мебели Лофт

Стол Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
14

Стол Lomond, регулируемый, с полками

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

Cтол АРЛЬ, 800x800Настоящее фото товара Cтол АРЛЬ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
14

Cтол АРЛЬ, 800x800

Стол Лофт ОлдемНастоящее фото товара Стол Лофт Олдем, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
10

Стол Лофт Олдем

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден