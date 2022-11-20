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Люстра Умберто - фото 1Люстра Умберто - фото 2

Люстра Умберто

Артикул: CH-048-828
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Диаметр610 мм
  • Материалметалл, Натуральный перламутр
  • Количество ламп5
  • Мощность300 Вт
  • ЦокольE-14
  • Длина цепи1200 мм
  • Цветсеребряный

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