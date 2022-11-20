Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Диаметр610 мм
- Материалметалл, Натуральный перламутр
- Количество ламп5
- Мощность300 Вт
- ЦокольE-14
- Длина цепи1200 мм
- Цветсеребряный
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