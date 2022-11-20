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Люстра Уотфорд, 5 ламп, венге - фото 1Люстра Уотфорд, 5 ламп, венге - фото 2Люстра Уотфорд, 5 ламп, венге - фото 3Люстра Уотфорд, 5 ламп, венге - фото 4

Люстра Уотфорд, 5 ламп, венге

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Люстра Уотфорд, венге

Характеристики товара

Описание

Диаметр 60см, высота 20см.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Диаметр600 мм
  • Мощность375 Вт

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