Характеристики товара
Описание
Диаметр 54см, высота 20см.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Диаметр540 мм
- Мощность225 Вт
Диаметр 54см, высота 20см.
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