Характеристики товара
Описание
"Вега"-современное решение классической люстры со свечами. Может быть украшена декоративными и коваными элементами.
Основные характеристики
Материал: металл
Источник света: Е27
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"Вега"-современное решение классической люстры со свечами. Может быть украшена декоративными и коваными элементами.
Материал: металл
Источник света: Е27
|Размер (мм)
|Количесвто ламп
|Стоимость
|D400х120
|4
|29390
|D600х120
|6
|30650
|D800х120
|8
|37990
|D1000х120
|10
|45750