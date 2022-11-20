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          Фотография Люстра Вега от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Вега

          4.5
          Оптовая цена
          от 29 390 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Вега
          Люстра Вега
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          Характеристики товара

          Описание

          "Вега"-современное решение классической люстры со свечами. Может быть украшена декоративными и коваными элементами.

          Основные характеристики

          Материал: металл

          Источник света: Е27

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          Варианты размеров

          Размер (мм) Количесвто ламп Стоимость
          D400х120 4 29390
          D600х120 6 30650
          D800х120
          		 8 37990
          D1000х120 10 45750

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