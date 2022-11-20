Товар в корзине. Перейти

Madrid Экокожа Кэмэл

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Monaco Экокожа Черный
Monaco Экокожа Черный
Следующий Madrid Экокожа Черный
Monaco Экокожа Черный

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с накладками из экокожи

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - коричневый

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 22.4 кг
Объем: 0,175м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес23 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

Похожие товары

Madrid Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Madrid Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена
5

Madrid Экокожа Черный

Madrid Кожа ЧерныйНастоящее фото товара Madrid Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 090
Оптовая цена
10

Madrid Кожа Черный

London Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара London Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена
14

London Экокожа Черный

В наличии 7 шт.
London Экокожа БежевыйНастоящее фото товара London Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена
10

London Экокожа Бежевый

В наличии 25 шт.
London Экокожа КоричневыйНастоящее фото товара London Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена
15

London Экокожа Коричневый

В наличии 11 шт.
Кресло College CLG-625 LBN-C BlackНастоящее фото товара Кресло College CLG-625 LBN-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
7

Кресло College CLG-625 LBN-C Black

Стул Абвиль, бежевыйНастоящее фото товара Стул Абвиль, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
11

Стул Абвиль, бежевый

В наличии 5 шт.
Стул АббаресНастоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
8

Стул Аббарес

В наличии 3 шт.
Стул Абонданс, черныйНастоящее фото товара Стул Абонданс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
8

Стул Абонданс, черный

Стул Абри, серыйНастоящее фото товара Стул Абри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена
12

Стул Абри, серый

В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками оптом

Стул АваллонНастоящее фото товара Стул Аваллон, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
9

Стул Аваллон

В наличии 1 шт.
Стул АвантонНастоящее фото товара Стул Авантон, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
12

Стул Авантон

Стул Авез, бежевыйНастоящее фото товара Стул Авез, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
15

Стул Авез, бежевый

В наличии 6 шт.
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Самба, бежевый, каркас хромНастоящее фото товара Стул Самба, бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
108Хит

Стул Самба, бежевый, каркас хром

С этим товаром покупают

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 710
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
5

Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб

Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange roseНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59034
2 390 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79019
2 190 ₽
58

Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона

В наличии 129 шт.
Настоящее фото товара Стул Текс, крем, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Стул Текс, крем

Стул Milan, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Milan, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
12

Стул Milan, бирюзовый

В наличии 165 шт.