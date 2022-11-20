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MAESTRO WOOD 300 уличный квадратный зонт с базой

Артикул: CH-051-133
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Профессиональный зонт MAESTRO WOOD 300, станет незаменимым помощником на участке для Вас и Ваших близких. На территории сада купол, закрывающий площадь девять метров, создаст тень от солнца, а в дождливую погоду не даст промокнуть во время трапезы.

Что касается эксплуатационных качеств зонта, то среди них стоит отметить:

Опора зонта изготовлена на основе прочного алюминиевого каркаса и окрашена под дерево, что делает его более стойким к воздействиям стихий.

База с плитами на колесиках упрощает перемещение зонта и удержит от ветра, но мы всегда советуем закрывать зонт при сильном ветре.

Купол с воланом.

Зонт открывается с помощью лебедочного механизма.

Фиксация под нужным углом и в удобном положении осуществляется с помощью стального троса

база под зонт на колесиках - в комплекте.

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Основные характеристики

  • Ширина3000 мм
  • Глубина3000 мм
  • Высота2950 мм
  • Материалполиэстер
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

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