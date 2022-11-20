Характеристики товара
Описание
Профессиональный зонт MAESTRO WOOD 300, станет незаменимым помощником на участке для Вас и Ваших близких. На территории сада купол, закрывающий площадь девять метров, создаст тень от солнца, а в дождливую погоду не даст промокнуть во время трапезы.
Что касается эксплуатационных качеств зонта, то среди них стоит отметить:
Опора зонта изготовлена на основе прочного алюминиевого каркаса и окрашена под дерево, что делает его более стойким к воздействиям стихий.
База с плитами на колесиках упрощает перемещение зонта и удержит от ветра, но мы всегда советуем закрывать зонт при сильном ветре.
Купол с воланом.
Зонт открывается с помощью лебедочного механизма.
Фиксация под нужным углом и в удобном положении осуществляется с помощью стального троса
база под зонт на колесиках - в комплекте.
Основные характеристики
- Ширина3000 мм
- Глубина3000 мм
- Высота2950 мм
- Материалполиэстер
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Страна изготовленияТурция