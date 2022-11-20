Характеристики товара
Описание
Этот домик предназначен для детских игр как в помещении подходящего размера, так и на улице.
У домика цветное исполнение: зеленые боковые стены, белые лицевая и обратная стороны, серая крыша, красная открывающаяся дверка, такого же цвета два окна с распахивающимися ставнями и белое ограждение имитирующее террасу.
В двери домика присутствует отверстие для почты.
Крыша домика двускатная, она убережет детей от осадков, поэтому играть в таком домике можно будет в любую погоду.
Конструкция домика хорошо продумана, он устойчивый и имеет просторную комнату внутри.
Перед началом игры домику требуется предварительная сборка.
Домик изготовлен из прочного и абсолютно безопасного пластика, исключающего содержание вредных или токсичных примесей в своем составе. Ему не страшны резкие перепады температур и выгорание.
Играя в таком домике, ребенок сможет развить координацию движений, повеселиться с друзьями, пофантазировать, а также обзавестись собственной «крепостью».
Основные характеристики
- Высота1090
- Длина900
- Ширина1020
- Вес10,7