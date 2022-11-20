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          Фотография Магический домик, серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Магический домик, серый

          4.1
          Оптовая цена
          от 7 090 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Магический домик, серый
          Магический домик, серый
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          Характеристики товара

          Описание

          Этот домик предназначен для детских игр как в помещении подходящего размера, так и на улице.

          У домика цветное исполнение: зеленые боковые стены, белые лицевая и обратная стороны, серая крыша, красная открывающаяся дверка, такого же цвета два окна с распахивающимися ставнями и белое ограждение имитирующее террасу.

          В двери домика присутствует отверстие для почты.

          Крыша домика двускатная, она убережет детей от осадков, поэтому играть в таком домике можно будет в любую погоду.

          Конструкция домика хорошо продумана, он устойчивый и имеет просторную комнату внутри.

          Перед началом игры домику требуется предварительная сборка.

          Домик изготовлен из прочного и абсолютно безопасного пластика, исключающего содержание вредных или токсичных примесей в своем составе. Ему не страшны резкие перепады температур и выгорание.

          Играя в таком домике, ребенок сможет развить координацию движений, повеселиться с друзьями, пофантазировать, а также обзавестись собственной «крепостью».

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          Основные характеристики

          • Высота1090
          • Длина900
          • Ширина1020
          • Вес10,7

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