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              Фотография Махровая простынь голубая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Махровая простынь голубая

              4.2
              Оптовая цена
              от 990 ₽
              от 10 шт.Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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              Махровая простынь голубая
              Махровая простынь голубая
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              Махровая простынь голубая

              4.2
              990 ₽
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Голубая махровая простынь выполнена из натурального хлопка.

              Преимущества махровых простыней:

              - Комфортность. Ткань приятная по текстуре, мягкая и эластичная;

              - Массажный эффект. Махровый ворс оказывает легкое массажное действие, которое успокаивает нервную систему и нормализует сон;

              - Воздухопроницаемость. Ткань хорошо пропускает воздух, позволяя коже дышать;

              - Гигроскопичность. Ткань хорошо впитывает влагу;

              - Оптимальный температурный баланс. Когда холодно махра надежно удерживает тепло, а когда тепло обеспечит комфорт за счет своих «дышащих» свойств

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