Махровая простынь розовая
990 ₽
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Розовая махровая простынь выполнена из натурального хлопка.
Преимущества махровых простыней:
- Комфортность. Ткань приятная по текстуре, мягкая и эластичная;
- Массажный эффект. Махровый ворс оказывает легкое массажное действие, которое успокаивает нервную систему и нормализует сон;
- Воздухопроницаемость. Ткань хорошо пропускает воздух, позволяя коже дышать;
- Гигроскопичность. Ткань хорошо впитывает влагу;
- Оптимальный температурный баланс. Когда холодно махра надежно удерживает тепло, а когда тепло обеспечит комфорт за счет своих «дышащих» свойств