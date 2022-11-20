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            Фотография Махровая простынь зеленая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Махровая простынь зеленая

            4.7
            Оптовая цена
            от 990 ₽
            от 10 шт.Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Махровая простынь зеленая
            Махровая простынь зеленая
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            Характеристики товара

            Основные характеристики

            Зеленая махровая простынь выполнена из натурального хлопка.

            Преимущества махровых простыней:

            - Комфортность. Ткань приятная по текстуре, мягкая и эластичная;

            - Массажный эффект. Махровый ворс оказывает легкое массажное действие, которое успокаивает нервную систему и нормализует сон;

            - Воздухопроницаемость. Ткань хорошо пропускает воздух, позволяя коже дышать;

            - Гигроскопичность. Ткань хорошо впитывает влагу;

            - Оптимальный температурный баланс. Когда холодно махра надежно удерживает тепло, а когда тепло обеспечит комфорт за счет своих «дышащих» свойств

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