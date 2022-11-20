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Малый барный набор, коричневый - фото 1

Малый барный набор, коричневый

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Малый барный набор, табак

Характеристики товара

Описание

Современный элегантный комплект мебели для отдыха состоит из 1 высокого стола и 4 барных стульев с металлическими подножками. Стол со стеклянной столешницей.Изготовлен из прочного искусственного ротанга с алюминиевым каркасом. Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Набор прекрасно впишется в любой интерьер, будь то загородный дом или летнее кафе на открытом воздухе. Современные и практичные материалы позволяют эксплуатировать мебель круглы год не убирая ее на зимнее хранение.

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Основные характеристики

  • Высота111 мм
  • Ширина86 мм
  • Длина86 мм
  • Вес33 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием, закаленое стекло.
  • Количество мест2
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.82 м3

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