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Манекен-торшер Astrid

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Характеристики товара

Описание

Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:фигура - стекловолокно, подставка - искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру.

В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем.

Производство на заказ в любом цвете (сроки 3-4 недели)

Габариты торшера в собранном виде: Высота: 220 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см

Подставка – 40 х 40 см входит в комплект

ВАЖНО - цена на сайте указана за следующее исполнение: цвет фигуры - черный глянец, однотонный абажур.

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Основные характеристики

  • Высота2200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина600 мм

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