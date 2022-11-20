Характеристики товара
Описание
Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:фигура - стекловолокно, подставка - искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру.
В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем.
Производство на заказ в любом цвете (сроки 3-4 недели)
Габариты торшера в собранном виде: Высота: 220 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см
Подставка – 40 х 40 см входит в комплект
ВАЖНО - цена на сайте указана за следующее исполнение: цвет фигуры - черный глянец, однотонный абажур.
Основные характеристики
- Высота2200 мм
- Ширина800 мм
- Глубина600 мм