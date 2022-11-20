Характеристики товара
Описание
Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:фигура - стекловолокно, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру.
В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем.
Производство на заказ в любом цвете (сроки 3-4 недели)
Габариты торшера в собранном виде:Высота: 175 смШирина: 80 смГлубина: 60 см
Высота подставки 40-50 см (продается отдельно)
ВАЖНО - цена на сайте указана за следующее исполнение: цвет фигуры - черный глянец, однотонный абажур.
Основные характеристики
- Высота1750 мм
- Ширина850 мм
- Глубина600 мм