Характеристики товара
Описание
Торшер ручной работы изготовлен на основе Итальянского манекена, материалфигуры - fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани (дополнительно возможна отделка страусиными перьями).
Провод аккуратно проходит через всю фигуру.
В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем.
Производство на заказ в любом цвете (сроки 3-4 недели)
Габариты торшера в собранном виде:Высота: 240 смШирина: 80 смГлубина: 60 см
Подставка – 40 х 40 см входит в комплект
ВАЖНО - цена на сайте указана за следующее исполнение: цвет фигуры - черный глянец, однотонный абажур.
Основные характеристики
- Высота2400 мм
- Ширина800 мм
- Глубина600 мм