Манекен-торшер Madlen

12 оценок

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Манекен-торшер Madlen

4.2
110 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Манекен-торшер Frey
Манекен-торшер Frey
Следующий Манекен-торшер Mia
Манекен-торшер Mia

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2200 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина750 мм

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