Характеристики товара
Описание
Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:фигура из fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани.
Провод аккуратно проходит через всю фигуру.
В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем.
Производство на заказ в любом цвете (сроки 3-4 недели)
Габариты торшера в собранном виде:Высота: 220 смШирина: 60 смГлубина: 80 см
Подставка – 40 х 40 см входит в комплект
ВАЖНО - цена на сайте указана за следующее исполнение: цвет фигуры - черный глянец, однотонный абажур.
Основные характеристики
- Высота2200 мм
- Ширина600 мм
- Глубина800 мм