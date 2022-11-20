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Манекен-торшер Oda

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Характеристики товара

Описание

Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:фигура из fiberglass (стекловолокно), абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани.

Провод проходит внутри фигуры.

В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем.

Производство на заказ в любом цвете (сроки 3-4 недели)

Габариты торшера в собранном виде:Высота: 163 смШирина: 60 смГлубина: 90 смВысота

Подставки 40-45 см (продается отдельно)

ВАЖНО - цена на сайте указана за следующее исполнение: цвет фигуры - черный глянец, однотонный абажур.

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Основные характеристики

  • Высота1630 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм

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