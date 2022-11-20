Характеристики товара
Описание
Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:фигура из fiberglass (стекловолокно), абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани.
Провод проходит внутри фигуры.
В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем.
Производство на заказ в любом цвете (сроки 3-4 недели)
Габариты торшера в собранном виде:Высота: 163 смШирина: 60 смГлубина: 90 смВысота
Подставки 40-45 см (продается отдельно)
ВАЖНО - цена на сайте указана за следующее исполнение: цвет фигуры - черный глянец, однотонный абажур.
Основные характеристики
- Высота1630 мм
- Ширина900 мм
- Глубина600 мм