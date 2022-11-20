Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:фигура из fiberglass(стекловолокно), абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани.
Провод аккуратно проходит через всю фигуру.
В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем.
Производство на заказ в любом цвете (сроки 3-4 недели)
Габариты торшера в собранном виде:Высота: 140 смШирина: 80 смГлубина: 60 см
ВАЖНО - цена на сайте указана за следующее исполнение: цвет фигуры - черный глянец, однотонный абажур.
Напольный светильник Гармония
Торшер винтажный, латунь
Торшер в виде прожектора
Торшер Studio, черный
Торшер лофт в виде прожектора
Торшер на треноге в виде прожектора
Торшер на треноге в стиле лофт
Торшер OSTERSUND, белый
Торшер Odeon Light Pavia
Торшер Lightstar Sesso