Манекен-торшер Yoga

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Манекен-торшер Yoga

4.4
83 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Манекен-торшер Rebekka
Манекен-торшер Rebekka
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Манекен-торшер Rebekka

Характеристики товара

Описание

Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:фигура из fiberglass(стекловолокно), абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани.

Провод аккуратно проходит через всю фигуру.

В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем.

Производство на заказ в любом цвете (сроки 3-4 недели)

Габариты торшера в собранном виде:Высота: 140 смШирина: 80 смГлубина: 60 см

ВАЖНО - цена на сайте указана за следующее исполнение: цвет фигуры - черный глянец, однотонный абажур.

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Основные характеристики

  • Высота1400 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина800 мм

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В наличии 22 шт.

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