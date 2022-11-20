Фотография Массажное кресло с электрическим реклайнером Arnold от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Массажное кресло с электрическим реклайнером Arnold

4.6
Оптовая цена
от 63 790 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Массажное кресло с электрическим реклайнером Arnold
Массажное кресло с электрическим реклайнером Arnold
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Массажное кресло с электрическим реклайнером Arnold

4.6
63790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина870 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота1090 мм
  • Материал сиденьямикрофибра
  • Цветкоричневый

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