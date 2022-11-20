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Массажный стол двухсекционный FМ2/2 - фото 1

Массажный стол двухсекционный FМ2/2

9 оценок
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Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина2050 мм
  • Вес75 кг

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