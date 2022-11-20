Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота620/870 мм
- Ширина710 мм
- Длина1860 мм
- Вес19.2 кг
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Тележка для стульев
Ручник впитывающий
Урна У-06
Диван Баклер угловой
Стол массажный ММКК-1, одномоторный
Парикмахерское кресло Троя
Парикмахерское кресло Morgan
Подстолье ER 3063
Подстолье ER 5027
Подстолье ER 3072 LIGHT
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная