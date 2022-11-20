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Массажный стол US MEDICA BORA-BORA

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Кушетка массажная Космо LUX

Характеристики товара

Описание

Длина: 2010 мм

Ширина: 770 мм

Высота: 600/860 мм

Стол массажный US MEDICA "BORA-BORA" складной.
Из дошедших до наших дней наук о здоровье тела, аюрведа, кажется, наиболее древняя. До сих пор не может разрешиться вопрос о том, откуда взялась аюрведа и какому народу принадлежит ее создание, однако целительная сила этой медицины и благотворное влияние ее на организм человека никогда не было оспорено. Чем же интересен аюрведический массаж? Что он в себе несет – только ли здоровье для тела, или нечто большее?
Дословно с санскрита «аюрведа» переводится как «наука о жизни». В ее основе лежит целая философия, раскрывающая знание о неразрывности тела и духа, о гармонии между ними. Благодаря этой тесной связи, любые положительные либо отрицательные эмоции отражаются на здоровье тела, и наоборот – приятные или неприятные ощущения влияют на психологическое состояние человека. Следуя этой философии, аюрведический массаж призван не только расслаблять и приводить в тонус Ваше тело, но также оказывать умиротворяющее воздействие на нервную систему, придавать сил и бодрости. Этот эффект достигается достаточно быстро благодаря не только глубокому массажу и воздействию на мышцы, но и ароматерапии. Уникальная система аюрведического массажа предполагает использование более чем 20 разновидностей эфирных масел.
Для того, чтобы аюрведический массаж был наиболее профессиональным и удобным, и был разработан массажный стол Bora-Bora. Благодаря его конструкции, стол очень удобен и для интенсивного, и для расслабляющего массажа, поскольку высота может регулироваться от 60,5 см до 86 см. Рабочая поверхность стола снабжена бортиками, а специальный желоб на подголовнике будет препятствовать скоплению лишнего масла.

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