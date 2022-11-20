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Массажный стол US MEDICA MALIBU - фото 1Массажный стол US MEDICA MALIBU - фото 2

Массажный стол US MEDICA MALIBU

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 2220 мм

Ширина: 760 мм

Высота: 600/870 мм

Специально для тех, кто требует от вещей уникальности и ярких дизайнерских решений, специалисты компании US MEDICA создали удивительный массажный стол «Malibu» - помимо своей лёгкости и богатым функциональным возможностям имеет яркий дизайн, который не только впишется в Ваш интерьер, но и дополнит его.На сегодняшний день, складные массажные столы ни у кого не вызывают нареканий в надёжности, так как в отличие от стационарных, переносные модели легко транспортируются, не занимают много места и при этом очень удобны. В сложенном виде US MEDICA Malibu имеет форму небольшого чемоданчика, весящего всего 18 кг. Но стоит разложить его, как перед Вами возникает комфортабельный стол, предназначенный для разных видов массажа.Помимо всех вышеперечисленных достоинств, столешница позволяет регулировать спинку в необходимом положении, а благодаря регулируемым ножкам, массажист сможет адаптировать стол под свой рост. В комплекте имеется съёмный подголовник с полкой для рук, которые позволяют клиенту, длительное время проводить на столе, не прижимая лицо и не испытывая никакого дискомфорта, так как все материалы мягкие и очень приятные на ощупь.

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