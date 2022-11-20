Фотография Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1100 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1100

4.5
Оптовая цена
14 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1100
Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1100
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Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1100

4.5
14890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Длина2000 мм
  • Высота160 мм

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