Фотография Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1600 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1600

4.8
Оптовая цена
20 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1600
Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1600
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Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1600

4.8
20290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Длина2000 мм
  • Высота160 мм

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