Фотография Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1600 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1600

4.8
Оптовая цена
19 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1600
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1600
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Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1600

4.8
19690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Людям, большую часть дня проводящим в офисном кресле, не понаслышке знакомы усталость в спине, неприятные ощущения в шее. Поэтому так важно обеспечить себе комфортный ночной сон, который позволит телу отдохнуть и восстановиться. Отличным выбором станет модель на основе блока независимых пружин TFK. Она сможет поддерживать голову, плечи, поясницу, учитывая особенности вашего тела.

Принцип работы блока в том, что каждая пружина функционирует по отдельности. То есть сминаться будут те части конструкции, на которые оказывается давление. Таким образом матрас сможет принять форму вашего тела, поэтому спать на нем будет удобно в любом положении.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Длина2000 мм
  • Высота200 мм

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