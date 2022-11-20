Фотография Матрас Classic стандарт, 1900x700 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Матрас Classic стандарт, 1900x700

4.8
Оптовая цена
7 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Матрас Classic стандарт, 1900x700
Матрас Classic стандарт, 1900x700
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Матрас Classic стандарт, 1900x700

4.8
7090 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Детский Матрас Teeny
Детский Матрас Teeny
Следующий Матрас Classic стандарт, 2000x700
Матрас Classic стандарт, 2000x700

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Длина1900 мм
  • Высота180 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ткань Luxor, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Luxor, микрофибра
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.1
КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр
Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Прихожая лофт Наплен
Настоящее фото товара Кресло - трон Флоренция, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло - трон Флоренция
Настоящее фото товара Декоративная подушка Богемия, темно-зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
450 ₽
Оптовая цена
4.5
Декоративная подушка Богемия, темно-зеленая

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники оптом

Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 1900x800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Матрас Classic стандарт, 1900x800
Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 490 ₽
Оптовая цена
5
Матрас Classic стандарт, 2000x800
Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 1900x900, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Матрас Classic стандарт, 1900x900
Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Матрас Classic стандарт, 2000x900
Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 090 ₽
Оптовая цена
5
Матрас Classic стандарт, 2000x1000
Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x1100, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Матрас Classic стандарт, 2000x1100
Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x1200, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Матрас Classic стандарт, 2000x1200
Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x1300, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Матрас Classic стандарт, 2000x1300
Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x1400, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Матрас Classic стандарт, 2000x1400
Настоящее фото товара Матрас Classic стандарт, 2000x1500, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Матрас Classic стандарт, 2000x1500