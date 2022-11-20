Фотография Матрас Classic стандарт, 1900x800 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Матрас Classic стандарт, 1900x800

4.1
Оптовая цена
7 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Матрас Classic стандарт, 1900x800
Матрас Classic стандарт, 1900x800
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Матрас Classic стандарт, 1900x800

4.1
7490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Длина1900 мм
  • Высота180 мм

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