Фотография Матрас Classic стандарт, 2000x1600 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Матрас Classic стандарт, 2000x1600

4.5
Оптовая цена
12 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Матрас Classic стандарт, 2000x1600
Матрас Classic стандарт, 2000x1600
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Матрас Classic стандарт, 2000x1600

4.5
12490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Длина2000 мм
  • Высота180 мм

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