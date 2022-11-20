Фотография Матрас Classic стандарт, 2000x2000 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Матрас Classic стандарт, 2000x2000

4.4
Оптовая цена
14 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Матрас Classic стандарт, 2000x2000
Матрас Classic стандарт, 2000x2000
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Матрас Classic стандарт, 2000x2000

4.4
14690 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Матрас Classic стандарт, 2000x1800
Матрас Classic стандарт, 2000x1800
Следующий Матрас ACTIVE PLUS, 1900x700
Матрас ACTIVE PLUS, 1900x700

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Длина2000 мм
  • Высота180 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Матрас "Степ", произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Матрас "Степ"
Настоящее фото товара Покрывало PN 220-87, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Покрывало PN 220-87
Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Прихожая лофт Намвон
Настоящее фото товара Кровать лофт Фаберо, произведённого компанией ChiedoCover
58 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кровать лофт Фаберо
Настоящее фото товара Декоративная подушка Ламбре, ромб, произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
4.9
Декоративная подушка Ламбре, ромб

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники оптом

Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x700, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x700
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 1900x800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Матрас ACTIVE PLUS, 1900x800
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x800
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 1900x900, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Матрас ACTIVE PLUS, 1900x900
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 590 ₽
Оптовая цена
5
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x900
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1000
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1100, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1100
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1200, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1200
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1300, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1300
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1400, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1400