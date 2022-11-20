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Матрас для шезлонга Комфорт - фото 1

Матрас для шезлонга Комфорт

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ткань: высокопрочная влагоотталкивающая

Наполнитель: Холлкон

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина1800 мм
  • Толщина60 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Цветзеленый, белый

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