Характеристики товара
Описание
Ткань: высокопрочная влагоотталкивающая
Наполнитель: Холлкон
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Длина1800 мм
- Толщина60 мм
- Материал сиденьяткань
- Цветзеленый, белый
Ткань: высокопрочная влагоотталкивающая
Наполнитель: Холлкон
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