Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 1900x900
23490 ₽
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Это умеренно жесткая модель, отличающаяся бесшумным использованием. Еще одна его черта – экологичность используемых материалов. Внутреннее наполнение состоит из попеременно расположенных трехсантиметровых слоев кокосовой койры и природного латекса.
Это долговечные наполнители, прекрасно пропускающие воздух. Стороны имеют разные свойства: та, где в качестве верхнего слоя использовано кокосовое волокно, более жесткая. Та, где ближе к поверхности уложен латекс, отличается средней жесткостью. Наполнители не провоцируют аллергических реакций и могут выдерживать нагрузку до 125 килограммов. За счет стеганого трикотажного чехла матрас имеет привлекательный внешний вид.