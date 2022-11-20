Фотография Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x900 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x900

4.3
Оптовая цена
23 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x900
Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x900
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Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x900

4.3
23490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Это умеренно жесткая модель, отличающаяся бесшумным использованием. Еще одна его черта – экологичность используемых материалов. Внутреннее наполнение состоит из попеременно расположенных трехсантиметровых слоев кокосовой койры и природного латекса.

Это долговечные наполнители, прекрасно пропускающие воздух. Стороны имеют разные свойства: та, где в качестве верхнего слоя использовано кокосовое волокно, более жесткая. Та, где ближе к поверхности уложен латекс, отличается средней жесткостью. Наполнители не провоцируют аллергических реакций и могут выдерживать нагрузку до 125 килограммов. За счет стеганого трикотажного чехла матрас имеет привлекательный внешний вид.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Длина2000 мм
  • Высота120 мм

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