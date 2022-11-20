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Оптимальное соотношение жесткости и анатомичности воплотились в этой модели. В основе матраса блок с пружинами уменьшенного размера. Благодаря этому увеличилось их число на квадратный метр, что значительно улучшило анатомические свойства модели без ущерба жесткости. В качестве наполнителя использована экопена, которая может повторять очертания тела человека, обеспечивая комфортный сон и расслабление. Также этот материал превосходно пропускает воздух и не позволяет пыли проникать внутрь, поэтому данная модель станет отличным выбором для аллергиков.
Между металлическими частями и наполнителем расположена прочная войлочная прослойка, что позволяет увеличить срок службы конструкции. Приобретение дополнительного наматрасника позволит продлить период эксплуатации, заявленный производителем.