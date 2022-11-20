Фотография Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1700 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1700

4.1
Оптовая цена
26 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1700
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1700
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Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1700

4.1
26290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Оптимальное соотношение жесткости и анатомичности воплотились в этой модели. В основе матраса блок с пружинами уменьшенного размера. Благодаря этому увеличилось их число на квадратный метр, что значительно улучшило анатомические свойства модели без ущерба жесткости. В качестве наполнителя использована экопена, которая может повторять очертания тела человека, обеспечивая комфортный сон и расслабление. Также этот материал превосходно пропускает воздух и не позволяет пыли проникать внутрь, поэтому данная модель станет отличным выбором для аллергиков.

Между металлическими частями и наполнителем расположена прочная войлочная прослойка, что позволяет увеличить срок службы конструкции. Приобретение дополнительного наматрасника позволит продлить период эксплуатации, заявленный производителем.

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Длина2000 мм
  • Высота200 мм

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