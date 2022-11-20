Фотография Матрас STRONG СТАРТ, 2000x800 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Матрас STRONG СТАРТ, 2000x800

4.4
Оптовая цена
13 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x800
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x800
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Матрас STRONG СТАРТ, 2000x800

4.4
13990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Матрас STRONG СТАРТ, 1900x800
Матрас STRONG СТАРТ, 1900x800
Следующий Матрас STRONG СТАРТ, 1900x900
Матрас STRONG СТАРТ, 1900x900

Характеристики товара

Описание

Оптимальное соотношение жесткости и анатомичности воплотились в этой модели. В основе матраса блок с пружинами уменьшенного размера. Благодаря этому увеличилось их число на квадратный метр, что значительно улучшило анатомические свойства модели без ущерба жесткости. В качестве наполнителя использована экопена, которая может повторять очертания тела человека, обеспечивая комфортный сон и расслабление. Также этот материал превосходно пропускает воздух и не позволяет пыли проникать внутрь, поэтому данная модель станет отличным выбором для аллергиков.

Между металлическими частями и наполнителем расположена прочная войлочная прослойка, что позволяет увеличить срок службы конструкции. Приобретение дополнительного наматрасника позволит продлить период эксплуатации, заявленный производителем.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Длина2000 мм
  • Высота200 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Фирст
Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Лофт Фурор
Настоящее фото товара Покрывало PMO-33, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Покрывало PMO-33
Настоящее фото товара Кровать лофт Шомон, произведённого компанией ChiedoCover
70 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кровать лофт Шомон
Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1500, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x1500

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники оптом

Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x900
Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1000
Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1100, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 890 ₽
Оптовая цена
5
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1100
Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1200, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1200
Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1300, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1300
Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1400, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1400
Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1500, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
23 490 ₽
Оптовая цена
5
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1500
Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1600, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1600
Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1700, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
26 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1700
Настоящее фото товара Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Матрас STRONG СТАРТ, 2000x1800